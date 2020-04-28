اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، أن ائتلافه مستمر مع الشركاء في إنجاز مهمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والتي وصفها بانها "صعبة"، فيما كشف عن رفضه طلبا من الكاظمي لترشيح وزراء، مؤكدا رغبته بأن تكون الحكومة المقبلة "قوية ومقتدرة".
وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الفضاء الاعلامي يشهد كلاما غير مسؤول واخباراً غير صحيحة حول تشكيل الحكومة".
و"لتوضيح ذلك" بحسب بيانه، أكد المالكي، "أننا بذلنا مع الاخرين ومازلنا ، جهودا مكثفة لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهنيّ كفوء".
واشار الى أن "ان ائتلاف دولة القانون مستمر مع الشركاء في إنجاز هذه المهمة الصعبة"، مستدركا "إلا أننا والحقيقة تقال ، لم نرشح اَي وزير لأية وزارة ، وقد طلب منا الاخ المكلف ان نشترك في الترشيح لكن رفضنا ذلك ، وقلنا صراحة : ان مايهمنا هو ان تكون الحكومة قويه مقتدرة تتحمل مسؤولياتها الدستورية ، و لا تهمنا الوزارة والموقع بقدر ما تهمنا التشكيله الوزارية ".
و"لتوضيح ذلك" بحسب بيانه، أكد المالكي، "أننا بذلنا مع الاخرين ومازلنا ، جهودا مكثفة لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهنيّ كفوء".
واشار الى أن "ان ائتلاف دولة القانون مستمر مع الشركاء في إنجاز هذه المهمة الصعبة"، مستدركا "إلا أننا والحقيقة تقال ، لم نرشح اَي وزير لأية وزارة ، وقد طلب منا الاخ المكلف ان نشترك في الترشيح لكن رفضنا ذلك ، وقلنا صراحة : ان مايهمنا هو ان تكون الحكومة قويه مقتدرة تتحمل مسؤولياتها الدستورية ، و لا تهمنا الوزارة والموقع بقدر ما تهمنا التشكيله الوزارية ".
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي: رفضنا طلب المكلف في الترشيح وابلغناه بأن تكون الحكومة قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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