دولة القانون: لم نرشح أية شخصية لأي موقع وزاري في كابينة الكاظمي

نفى ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، ترشيحه أية شخصية لأي موقع وزاري في كابينة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة مصطفى الكاظمي.
وقال النائب عنه حسين المالكي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "نجدد تأكيدنا بأن إئتلاف دولة القانون لم يرشح أية شخصية لأي موقع وزاري في الكابينة الوزارية المقبلة".
وأوضح المالكي أن "الأسماء التي أعلن عنها لشغل مناصب وزارية ، هي من إختيار رئيس الوزراء المكلف ، ولا دخل للإئتلاف ورئيسه بإختيارها".
وتداولت وسائل اعلام ومواقع تواصل انباء تفيد بتقسيم وزاري رسماء ينتمون الى كتل مختلفة بينها ائتلاف دولة القانون .
وأوضح المالكي أن "الأسماء التي أعلن عنها لشغل مناصب وزارية ، هي من إختيار رئيس الوزراء المكلف ، ولا دخل للإئتلاف ورئيسه بإختيارها".
وتداولت وسائل اعلام ومواقع تواصل انباء تفيد بتقسيم وزاري رسماء ينتمون الى كتل مختلفة بينها ائتلاف دولة القانون .
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