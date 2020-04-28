التربية: موعد الامتحانات يرتبط بقرارات خلية الأزمة

أكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أن تحديد موعد الامتحانات النهائية يتربط بقرارات خلية الأزمة. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "الوزارة تنتظر ما تتخذه خلية الأزمة من قرارات تنسجم مع تقييمها لخطورة فيروس كورونا". وأضاف أن "هيئة الرأي في وزارة التربية لديها مجموعة من المعالجات بشأن إجراء الامتحان وتحديد موعدها". وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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