أكثر من 210 آلاف وفاة.. آخر حصيلة لضحايا فايروس كورونا

تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من 210 آلاف شخص في العالم، بينهم أكثر من 85 في المئة في أوروبا والولايات المتحدة.
وأحصيت 210 آلاف و930 وفاة في العالم، منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى اليوم الثلاثاء.
وأجبر انتشار فيروس كورونا أغلب دول العالم على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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