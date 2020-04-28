أكثر من 210 آلاف وفاة.. آخر حصيلة لضحايا فايروس كورونا

وأحصيت 210 آلاف و930 وفاة في العالم، منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى اليوم الثلاثاء.

وأجبر انتشار فيروس كورونا أغلب دول العالم على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.