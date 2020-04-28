عودة الاحتجاجات إلى المدن اللبنانية عقب الصعوبات التي تواجهها الليرة

افاد موقع اخباري عربي، الثلاثاء، بعودة الاحتجاجات إلى المدن اللبنانية عقب الصعوبات التي تواجهها الليرة. وافاد موقع "سكاي نيوز عربية"، بإن "هناك توتراً في طرابلس اللبنانية عقب مقتل متظاهر في احتجاجات الأمس". Advertisements وأضاف أن "محتجين حطموا عددا من واجهات المصارف في طرابلس شمالي لبنان". وتعرضت عدداً من المصارف اللبنانية لهجمات بقنابل المولوتوف، امس وكذلك تم تحطيم واجهات عدد كبير منها، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها البلد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، وامتناع المصارف عن تسديد الإيداعات النقدية بالدولار للعملاء.



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