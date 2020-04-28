تويتر تُوقف ميزة التنبيه بالتغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة SMS

قامت شركة تويتر بإلغاء إحدى ميزاتها الأصيلة الأسبوع الماضي وذلك بإيقاف ميزة استقبال نص التغريدات الجديدة على شكل رسالة نصية SMS !
إلا أن هذا لم يدفع بالمنصة الاجتماعية لإيقاف الميزة بشكل كامل عن جميع المستخدمين في جميع الدول؛ حيث قالت بأن الميزة تم تعطيلها عن المستخدمين في دول العالم إلا بعض منها لا زالت تعتمد على الخاصية للقيام بالأعمال.
وبالرجوع إلى سبتمبر الماضي 2019 فقد قامت تويتر بإيقاف ميزة التغريد عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS بعد عملية اختراق استهدفت حساب مؤسس التطبيق جاك دورسي؛ حيث قالت حينها أن التعطيل جاء لحماية المستخدمين من استغلال القراصنة لثغرة في نظام التغريد عبر الرسائل.
فيما يبدو أن عملية ايقاف استقبال التغريدات عبر رسائل SMS تأتي من باب المحافظة على حسابات المستخدمين من الاختراق أيضاً حيث قال المتحدث الرسمي للمنصة أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على حساب المستخدمين آمنة.
فيما أضاف أن المنصة مستمرة بإرسال الرسائل النصية SMS للمستخدمين بما يخص إجراءات التنبيه والأمان وإعدادات المصادقة المتعبة للحفاظ على حساباتهم.
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