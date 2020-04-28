طائرة عراقية تحط في مطار بغداد محملة بشحنة طبية من الصين

وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة النقل للمرة الثانية تأتي بشحنات تزن أطناناً من المواد الطبية والمستلزمات الصحية والوقائية لمواجه فيروس كرونا كتبرعات من الصين عبر الناقل الوطني".ووجه لعيبي، "الخطوط الجوية العراقية بتهيئة فريق متخصص من المهندسين والفنيين لاستقبال الشحنة وتفريغها حسب المواصفات المعتمدة عالمياً للتعامل مع هذا النوع من الشحنات ونقلها للجهة المستفيدة اضافة إلى تعفير الطائرة بالكامل وفق اللوائح الصحية الدولية".

وقدم لعيبي، " شكره وتقديره لطاقم الخطوط الجوية العراقية الذي اسهم بايصال الشحنة خلال 36 ساعة ذهابًا وإيابًا رغم طول المسافة بين العراق وجمهورية الصين الشعبية وذلك لدعم الحكومة ومساهمتها بشكل فاعل في دعم وزارة الصحة وكوادرها بمواجهة فيروس كورونا".