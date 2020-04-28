مستشار بارزاني: بغداد قطعت رزق مليون وربع المليون عائلة بقرار انفعالي

وتسائل كفاح محمود، في تغريدة له على موقع تويتر، "ماذا يعني قرار حكومة بغداد بقطع رواتب موظفي كوردستان في هذا الظرف بالذات!؟ ".

واشار محمود الى ان "الحكومة الاتحادية تستقطع شهريا قيمة 250 الف برميل وحسب قيمته في السوق، من حصة الاقليم في الموازنة السنوية منذ اول 2019 وحتى اليوم".



كما أوضح محمود، أن "الاقليم لم يسلم النفط كمادة، بل تم استقطاع قيمة 250 الف برميل من حصة الاقليم في الموازنة شهريا".