أمانة مجلس الوزراء: مليون ومئتا ألف مستفيد من الحملة الوطنية لمواجهة آثار كورونا

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التقرير التراكمي الرابع لنتائج الحملة الوطنية للمنظمات غير الحكومية لمواجهة آثار فايروس كورونا شهد زيادة في عدد المستفيدين من المعونات، حيث وصلت المساعدات الى( مليون ومئتين وواحد وثمانين ألف) مستفيد في (18) محافظة، قدمتها (612) منظمة غير حكومية عراقية في (1415) قرية وحي وناحية في العراق عموما من خلال( 3435 ) حملة".وأشار البيان، إلى أن "التقرير الرابع سجل مشاركة ثلاثة فروع لمنظمات أجنبية، ويؤشر في هذا المجال ضعف مشاركة تلك المنظمات في هذه الحملات لحد الان".

وأضاف، أن "المنظمات غير الحكومية المحلية العراقية أدت دورا بارزا في رعاية المحتاجين وتقديم المساعدات الإغاثية والتوعوية الجماهيرية، وكشفت أزمة فايروس كورونا التي اجتاحت العالم الدور المهم لنشاط المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية التي عززت أنشطتها بالتعاون مع الحكومات المحلية للحد من إنتشار الوباء ومحاولة التخفيف من آثاره".