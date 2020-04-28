أمانة مجلس الوزراء: مليون ومئتا ألف مستفيد من الحملة الوطنية لمواجهة آثار كورونا

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من الحملة الوطنية للمنظمات غير الحكومية لمواجهة آثار فايروس كورونا في أسبوعها الرابع، بلغ أكثر من مليون ومئتي ألف مستفيد.
وأشار البيان، إلى أن "التقرير الرابع سجل مشاركة ثلاثة فروع لمنظمات أجنبية، ويؤشر في هذا المجال ضعف مشاركة تلك المنظمات في هذه الحملات لحد الان".
وأضاف، أن "المنظمات غير الحكومية المحلية العراقية أدت دورا بارزا في رعاية المحتاجين وتقديم المساعدات الإغاثية والتوعوية الجماهيرية، وكشفت أزمة فايروس كورونا التي اجتاحت العالم الدور المهم لنشاط المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية التي عززت أنشطتها بالتعاون مع الحكومات المحلية للحد من إنتشار الوباء ومحاولة التخفيف من آثاره".
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