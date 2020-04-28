بطالة 'بمستوى تاريخي'.. توقعات بفقدان 195 مليون شخص وظائفهم بسبب كورونا

رسم تقرير للأمم المتحدة صورة متشائمة للاقتصاد العالمي، على خلفية تفشي عدوى فايروس كورونا، متوقعاً مستوى غير مسبوق للبطالة والفقر في العالم.
ورجح تقرير الأمم المتحدة لشهر نيسان، أن يفقد في الربع الثاني من العام الحالي 195 مليون شخص في أرجاء العالم وظائفهم بسبب جائحة الفيروس التاجي.
وتوقع الخبراء الأمميون أن "تغرق أزمة كوفيد -19، الاقتصاد العالمي في ركود بمستويات تاريخية من البطالة والفقر".
ورصد التقرير أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمزارعين، والمواطنين العاملين لحسابهم الخاص، واللاجئين والمهاجرين، هي الجهات والشرائح، الأكثر تضررا من هذه الأزمة.
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