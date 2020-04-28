اعادة فتح الطرق المؤدية الى ساحة المعتصمين في كربلاء 'صور'

اعادت القوات الامنية في كربلاء، الثلاثاء، فتح الطرق المؤدية الى ساحة المعتصمين في المحافظة. وقال مراسل الخليج 365، ان القوات الامنية اعادت اليوم فتح جميع الطرق المؤدية الى ساحة فلكة التربية المتواجدين فيها المتظاهرين وسط كربلاء. واضاف ان ذلك سيخفف من الزخم المروري الحاصل بالشوارع القريبة من الساحة. Advertisements

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