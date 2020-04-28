دعا النائب عن محافظة بغداد جاسم البخاتي، الثلاثاء، مجلس الوزراء وخلية الازمة الحكومية لتوفير تخصيصات مالية سريعة الى وزارة الكهرباء لشراء محولات كهرباء جديدة بدل التالفة، مشددا على اهمية الاسراع بتوفير التخصيصات خاصة مع قرب حلول فصل الصيف.



وأضاف البخاتي في حديث لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء هو المعني الاول بايجاد معالجات وتخصيصات مالية لمعالجة هذا الوضع اضافة الى خلية الازمة بصفتها المعنية ايضا بتوفير المعالجات للاوضاع الطارئة في هذه المرحلة". وقال البخاتي، إن "هناك عشرات المناشدات وصلت الينا من ابناء مدينة الصدر والكرخ والرصافة بوجود محولات كهربائية معطلة وتم رفع البعض منها دون وضع البديل والاخرى ما زالت معطلة دون اتخاذ اي اجراءات فعلية منذ عدة اشهر، ما تسبب بسخط جماهيري خاصة في مدينة الصدر في ظل الاوضاع الصعبة التي يعانيها المواطنون في الوقت الراهن واجراءات الوقاية من وباء كورونا ".وأضاف البخاتي في حديث لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء هو المعني الاول بايجاد معالجات وتخصيصات مالية لمعالجة هذا الوضع اضافة الى خلية الازمة بصفتها المعنية ايضا بتوفير المعالجات للاوضاع الطارئة في هذه المرحلة". وتابع، أن "الجهات المعنية بالتصدي للملف التفنيذي في مجلس الوزراء وخلية الازمة، مطالبة بتوفير تخصيصات مالية سريعة الى وزارة الكهرباء لشراء محولات كهرباء جديدة بدل التالفة، على اعتبار ان اصلاح الموجودة حاليا وهي بالاصل متهالكة سيكون لا جدوى منه وياخذ اموالا ووقتا طويلا دون فائدة فعلية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة واطلالة فصل الصيف اللاهب".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصيف اللاهب على الأبواب.. نائب يدعو لشراء محولات كهربائية بدل التالفة في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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