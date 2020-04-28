الكربولي: الكاظمي يمر داخل البرلمان بعدما قطع شوطا جيدا بالتفاهمات

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قطع شوطا جيدا بالتفاهمات بشأن الكابينة الوزارية، فيما اشار الى انه سيمر عبر البرلمان.

وقال في تصريح صحافي تابعته الخليج 365، ان "الجميع لا يزال داعماً لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لكن المشكلة تكمن في توزيع الحصص حيث يتركز الخلاف الآن"، مبينا ان "الكاظمي يمضي داخل البرلمان".

واضاف ان "الكاظمي الآن بصدد تسوية خلافاته مع الكتل الشيعية، والتي يبدو أنها قطعت شوطاً جيداً في إطار التفاهمات".

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وحول ما إذا كانت هناك خلافات داخل المكون السُنّي، اكد الكربولي ان "لدى السنّة من يمثلهم في البرلمان ومن يدافع عن حقوقهم التي يعرفها الجميع والتي لا نساوم عليها أيا كانت الأسباب".

وكشفت مصادر سياسية لـ السومرية امس الاثنين، عن الاتفاق على تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي خلال اجتماع عقد لبحث الكابينة الوزارية.