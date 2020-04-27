رئيس كتلة الفتح: أسوأ شيء في المتصدي أن يعيش التردد ولا يستطيع الحسم

اعتبر رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، الاثنين، أن "أسوأ" شيء في المتصدي للمسؤولية أن "يعيش التردد ولا يستطيع الحسم". وقال الغبان في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر)، إن "الكاظمي بين حانة ومانة وضاعت لحانا، أسوأ شيء في المتصدي أن لا يستطيع الحسم ويعيش التردد".

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