مهندسون عاملون بحقل البزركان في ميسان يتظاهرون للمطالبة بـ'حقوقهم المسلوبة'

وقال مراسل الخليج 365، إن عشرات المهندسين في حقل البزركان نظموا وقفة احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وللمطالبة بما اعتبروه "حقوقهم المسلوبة من شركة سينوك" الصينية.

وأضاف مراسلنا، أن المتظاهرين طالبوا وزارة النفط بالتدخل، ورفعوا لافتة كُتب عليها: "كفى تجاوزا على قانون العمل".