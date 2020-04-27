نظم مهندسون عاملون في حقل البزركان النفطي بمحافظة ميسان، الاثنين، وقفة احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم.
وقال مراسل الخليج 365، إن عشرات المهندسين في حقل البزركان نظموا وقفة احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وللمطالبة بما اعتبروه "حقوقهم المسلوبة من شركة سينوك" الصينية.
وأضاف مراسلنا، أن المتظاهرين طالبوا وزارة النفط بالتدخل، ورفعوا لافتة كُتب عليها: "كفى تجاوزا على قانون العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر مهندسون عاملون بحقل البزركان في ميسان يتظاهرون للمطالبة بـ'حقوقهم المسلوبة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.