علاوي يعلق على ما شهده قضاء الرفاعي ويدعو لعدم تسويف مطالب المتظاهرين

وذكر علاوي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن "الحكمة في التعامل مع مطالب المتظاهرين وعدم تسويفها هو الحل الأمثل لمنع تفاقم الأمور".

وأضاف، أن "ما شهده قضاء الرفاعي‬ يوم أمس قد يكون شرارةً لحريق قد يمتد إلى مناطق أخرى ما لم تحكّم السلطات صوت العقل وتتحرك لتداركه"،مبيناً أن "‬‫التجارب السابقة أثبتت أن قمع المتظاهرين يزيدهم صلابة ويزيد الأمور سوءاً".



وكان محتجون أضرموا، مساء أمس الأحد، النيران في الإطارات قرب مركز قضاء الرفاعي، مطالبين باختيار قائممقام جديد، ورفضوا عودة القائممقام المستقيل او إدارة القضاء بالوكالة.

وأفاد مصدر أمني، مساء أمس الأحد، بفرض حظر للتجوال في قضاء الرفاعي، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في القضاء وسقوط سبعة جرحى من المحتجين والقوات الامنية.