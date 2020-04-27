الكعبي: سلطة الطيران بالعراق تمتنع عن اعطاء الموافقة للطيران اللبناني باعادة جثامين عراقيين

اتهم النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاثنين، سلطة الطيران بالعراق بالامتناع عن اعطاء الموافقة للطيران اللبناني باعادة جثامين عراقيين.

وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بعد مناشدات كثيرة لذوي المتوفين وجهود حثيثة بذلت من قبل السفير العراقي في بيروت وسفير دولة لبنان في بغداد لتلبية مطالب ذوي المتوفين, جرى استحصال الموافقات الرسمية وتسهيل مهمة نقلهم من بيروت الى بغداد وتبني نقلهم من قبل شركة الشرق الاوسط للطيران, رغم حالة التشدد الذي تعيشه بعض البلدان جراء تفشي جائحة كورونا ومنع السفر او الطيران".

وتابع الكعبي ان "جميع هذه الاجراءات والجهود المبذولة من قبل اطراف عراقية ولبنانية, تحطمت عند جدار تصرف غير مسؤول لرئيس سلطة الطيران المدني الذي تعمد اغلاق هاتفه الخاص وعدم الرد على اي اتصال, وهو يعلم الحالة الطارئة التي يمر بها بلدنا وتتطلب من الجميع بذل جهود مضاعفة ونكران الذات والتضحية لاجل خدمة الاخرين او منع حدوث طاريء"، مشيرا الى "اننا لمسنا العكس تماما من هذه الجهة التي للاسف تجد الكثير منها في مفاصل الدولة العراقية والتي كانت ولا زالت تمثل حجر عثرة امام تقدم البلد وتسهيل مهمة تقديم الخدمات للمواطنين والبلد".