النزاهة توضح تفاصيل ضبط مدير عام تربية نينوى وكالة

أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها في مديرية تربية محافظة نينوى، مشيرة إلى ضبط كلٍّ من المدير العام للمديرية وكالة، ومديري القسم القانوني والحسابات فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي نفذتها بموجب مذكرة قضائية، أشارت إلى "انتقال فريق من مديرية تحقيق نينوى إلى مديرية تربية المحافظة"، مبينةً أن "الفريق تمكن من ضبط المدير العام لتربية نينوى وكالة، فضلاً عن متهمين اثنين في المديرية هما مديرا القسم القانوني وقسم الحسابات؛ وذلك لقيامهم بمخالفة قرار رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي الخاص بتوطين رواتب جميع موظفي دوائر الدولة، من خلال الاستمرار بتوزيع الرواتب يدوياً عبر التعاقد مع مصرف أهلي، واستقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين".

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وتابعت الدائرة ان "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قرر إجراء التحقيق وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقيِّ، وتوقيف المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيق".

يشار إلى أن الهيئة أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري عن قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بضبط مخازن ومعامل تستعمل لإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري.