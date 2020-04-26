افاد مصدر امني، الاحد، بانه تم فرض حظر التجوال في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر فرض حظر للتجوال في قضاء الرفاعي شمال ذي قار". واضاف ان "ذلك جاء على خلفية الاحتجاجات الاخيرة في القضاء وسقوط سبعة جرحى من المحتجين والقوات الامنية".

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