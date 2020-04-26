وفاة شيخ عشيرة العموس متاثرا بجراح اصيب بها في اشتباكات مع 'داعش' بالوليد

اعلن مدير ناحية الوليد عبد المنعم الطرموز، الاحد، عن وفاة شيخ عشيرة العموس متاثرا بجراح اصيب بها في اشتباكات مع "داعش" بناحية الوليد.

وقال الطرموز في حديث لـ الخليج 365، ان "شيخ عشيرة العموس في قبيلة عنزة طلال العمسي توفي متأثرا بجروح اصيب بها اثناء اشتباكات مع داعش الارهابي".

واضاف انه "توفي قبل قليل في مستشفى الرطبة العام".