مصدر يكشف حقيقة صدور قرار بإعادة فرض حظر التجوال الشامل

كشف مصدر مطلع، الاحد، حقيقة صدور قرار بإعادة فرض حظر التجوال الشامل. ونقلت صحيفة الصباح عن المصدر قوله انه "لغاية الان لم يصدر اي قرار رسمي بإعادة فرض حظر التجوال الشامل". يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت قبل قليل خبرا تضمن انه تم اصدار قرار بفرض حظر شامل على التجوال على خليفة ارتفاع معدل الاصابات بكورونا.

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