صحة النجف: استقبلنا 1178 ملامسا ووافدا منذ بداية الازمة

اعلنت دائرة صحة النجف، مساء الاحد، ان مجموع من تم استقبالهم في اماكن الحجر الصحي التابعة للدائرة بلغ 1178 مواطنا من مختلف الاعمار ومنهم من امضى مدة الحجر الصحي وبعد اخذ العينات المختبرية وعدم ظهور اعراض مرضية فقد غادروا اماكن الحجر الصحي.



وقال مدير وحدة الامراض التنفسية الحادة في قسم الصحة العامة ليث الموسوي، في بيان ورد الى الخليج 365، إن من بين العدد المذكور 1056 ملامسا لحالات مرضية مؤكدة ومنهم 810 شخص غادروا اماكن الحجر بعد انتهاء المدة المقررة، والبالغة 14 يوما فيكون مجموع المتبقين 246 .



واشار الى أن هناك ايضا المواطنين الوافدين من دول موبوءة والذين طبقت عليهم اجراءات الحجر الصحي، وقد بلغ عددهم الكلي 122 مواطنا قادمين من مختلف الدول منذ وصول اول دفعة من القادمين من الصين في بداية الازمة، وقد غادر منهم 9 مواطنين هم الذين وفدوا من الصين، وما زال في الحجر الصحي 113 مواطنا وبذلك يكون مجموع المتبقين في الحجر الصحي من الملامسين والوافدين لغاية الان 359 مواطنا يقيمون في فندقي السفير وقصر ضيافة مسلم بن عقيل (ع) وتقوم الدائرة بتنفيذ زيارات وفحوصات يومية لهم .

