عمليات بغداد تعلن عدد المعتقلين بسبب مخالفة حظر التجوال منذ تطبيقه

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عن إحصائية عن أعداد الأشخاص الذين تم القبض عليهم والعجلات التي حجزت بسبب مخالفة قرار حظر التجوال في 17 آذار الماضي.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي".
وأضافت القيادة، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٦ نيسان من القاء القبض على ٣١٣٨٥ مخالفاً فيما حجزت ١٦٥٦ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٧٣٩١١ غرامة، كما سهلت دخول ٤٩٧٥٩ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".
وأضافت القيادة، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٦ نيسان من القاء القبض على ٣١٣٨٥ مخالفاً فيما حجزت ١٦٥٦ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٧٣٩١١ غرامة، كما سهلت دخول ٤٩٧٥٩ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".
وأكدت القيادة، انها "مستمرة في تطبيق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة باجراءات حظر التجول الوقائي".
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