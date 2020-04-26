إصابة ضابط شرطة وابنه بإطلاق نار بناحية ابي صيدا في ديالى

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "احد ضباط شرطة محافظة ديالى أصيب وابنه بإطلاق نار مباشر في منطقة الزهيرات بناحية ابي صيدا في محافظة ديالى".

وأضافت أنه "تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج".

