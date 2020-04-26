الأندية الأعضاء تصر على انتخاب رئيس جديد لاتحاد السباحة

وقال الناطق الاعلامي باسم الاتحاد حميد سلطان في حديث للسومرية نيوز، إن "الاندية الاعضاء في اتحاد السباحة، مصرة على انتخاب رئيس جديد للاتحاد، في الموعد المقرر للاتحاد في 13 أيار المقبل".

وأضاف ان "الدعوة للاجتماع تمت بدعوة من قبل اكثر من ربع الاندية الاعضاء ضمن صلاحياتها التي منحت لها حسب قانون الاتحادات رقم 16 وكذلك رغبة الاتحاد الدولي بعد ان عزل الرئيس السابق".



وأوضح ان "عملية إصلاح منظومة الاتحاد لن توقفها محاولات بائسة ويائسة وأوهام بالية لا تعيد عجلة السباحة الى الخلف ولن تغير من الواقع الحقيقي شيئا".

واكد سلطان أن "محاولات الضغط غير قانونية والأساليب الملتوية ذهبت الى غير رجعة، كما ان اجراءات اتحاد السباحة تحسم بقرارات الجمعية العمومية حصرا لكونها السلطة العليا".

