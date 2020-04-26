وزير حالي يسخر من آلية تشكيل الحكومة ويشبهها بـ'تحميل برنامج موبايل'

سَخر وزير الإعمار الإسكان بنكين ريكاني، الأحد، من آلية تشكيل الحكومة، مشبها العملية بـ "تحميل برنامج موبايل على جهاز ذات ذاكرة قليلة". وقال ريكاني في منشور له على فيس بوم تابعته الخليج 365، إن "حال تشكيل الحكومات العراقية كحال من يقوم بتحميل برنامج بحجم كبير على موبايل بذاكرة قليلة وبعد ساعات من التحميل تأتي الرسالة بان الذاكرة لاتكفي".



وأضاف ريكاني، أن بعد ذلك "وبدلاً من زيادة الذاكرة او البحث عن برنامج اقل حجماً يقومون بالضغط على زر اعادة المحاولة".

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