مدير صحة الرصافة: الموقف الوبائي لكورونا في خطر وقد نلجأ للحظر المناطقي

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "قد نلجأ إلى الحظر الشامل المناطقي والحجر المنزلي في بعض المحلات وحسب أعداد الإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف الساعدي، أن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا لا يزال في خطر ولم نصل إلى المرحلة الآمنة"، لافتا الى أن "هناك أعداد كبيرة سيتم الإعلان عن شفاءهم من كورونا قريباً".