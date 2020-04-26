بعد تجربة إيران.. بوصلة بشار رسن تتجه صوب أوروبا

رسن حل ضيفاً على برنامج "3-1" الذي يبث على قناة السومرية من تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.

وعند سؤاله ع نامكنية اللعب في نادي استقلال طهران الإيراني "المنافس الأول لبيرسبوليس"، أكد رسن أن "محبة الجماهير اهم من الأموال في عالم كرة القدم، من الممكن ان انتقل لنادي إيراني اخر لكن من الصعب ان العب للاستقلال احتراماً لجماهير بيرسبوليس التي وقفت معي وشجعتني في اصعب الظروف".



وأوضح أن "المستقبل عادة ما يكون مجهول، من كان يتوقع ان يلعب علي حسين رحيمة للزوراء، فالأمر لا يتعلق برغبة اللاعب فقط وانما ايضاً بموقف الإدارة او المدرب، حينها يتوجب عليك البحث عن فريق اخر".

وعن العروض التي تلقاها رسن وطموحاته في الميركاتو الصيفي، كشف النجم الدولي، "امتلك العديد من العروض للانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن طموحي الأول هو اللعب في أوروبا".

يُذكر أن رسن، لعب مع فريق بیرسبولیس الإيراني 11 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالهم هدفاً.



ويعد ذو الـ23 عاماً، أحد اللاعبين الأساسيين في منتخب العراق حيثُ خاض 32 مباراة دولية وسجل هدفين.