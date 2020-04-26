آلاء حسين تعلن النتائج المختبرية لورم احد اضلاعها

اعلنت الفنانة آلاء حسين سلامة نتائجها المختبرية للورم في أحد أضلاع القفص الصدري. جاء ذلك بحسب ما ذكرته وسائل اعلام حكومية. وكانت الفنانة العراقية، آلاء حسين، اعلنت في 11 اذار الحالي، خضوعها لعملية جراحية مستعجلة بسبب شكوك بوجود ورم نادر في القفص الصدري .

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