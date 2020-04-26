بعد اعلان خلوها من كورونا لأيام.. دهوك تسجل اصابة جديدة بالمرض

سجلت محافظة دهوك في اقليم كردستان، اليوم الاحد، اصابة جديدة بمرض كورونا وذلك بعد اربعة ايام من اعلان خلوها من الفيروس.
وذكرت وزارة صحة الاقليم في بيان، ان "الإصابة الجديدة تعود لرجل له من العمر 75 عاماً".
وشهدت دهوك، الواقعة على الحدود العراقية التركية، قبل نحو اربعة ايام، إقامة مراسم احتفالية لما قيل إنه خلو المحافظة من فيروس كورونا، من خلال إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية كما خرج الناس في مواكب بسياراتهم.
وبحسب اخر إحصائية صادرة من صحة الاقليم، امس السبت، فان اجمالي اعداد المصابين بفيروس كورونابلغت 344 شخصاً، توفي منهم اربعة مصابين وتعافى 318 مريضا.
وشهدت دهوك، الواقعة على الحدود العراقية التركية، قبل نحو اربعة ايام، إقامة مراسم احتفالية لما قيل إنه خلو المحافظة من فيروس كورونا، من خلال إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية كما خرج الناس في مواكب بسياراتهم.
وبحسب اخر إحصائية صادرة من صحة الاقليم، امس السبت، فان اجمالي اعداد المصابين بفيروس كورونابلغت 344 شخصاً، توفي منهم اربعة مصابين وتعافى 318 مريضا.
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