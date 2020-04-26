نائب يحذر: جماعات إرهابية ومافيات فساد تخطط لاستهداف الأمن الغذائي العراقي

حذر النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية جاسم البخاتي، الأحد، من عودة "مسلسل" حرق محاصيل الحنطة والشعير للواجهة من جديد بغية ضرب الأمن الغذائي العراقي، داعياً الحكومة والجهات المختصة لأخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الكافية لحماية الحقول والمحاصيل الزراعية من تلك المخططات.
وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك مؤشرات تشير إلى إمكانية عودة مسلسل حرق محاصيل الحنطة والشعير للواجهة من جديد بغية ضرب الأمن الغذائي بالعراق".
وأشار إلى أن "جماعات إرهابية ومافيات فساد داخلية تدعمها أجندات خارجية تعمل بشكل دروس ومخطط بغية استهداف الأمن الغذائي العراقي مستغلين حالة الفوضى والظروف الصعبة التي يمر بها البلد".
وأضاف البخاتي، أن "الموضوع خطير جداً، وبحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة من الحكومة والجهات المختصة، لأخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الكافية لحماية الحقول والمحاصيل الزراعية من تلك المخططات".
وأشار إلى أن "جماعات إرهابية ومافيات فساد داخلية تدعمها أجندات خارجية تعمل بشكل دروس ومخطط بغية استهداف الأمن الغذائي العراقي مستغلين حالة الفوضى والظروف الصعبة التي يمر بها البلد".
وأضاف البخاتي، أن "الموضوع خطير جداً، وبحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة من الحكومة والجهات المختصة، لأخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الكافية لحماية الحقول والمحاصيل الزراعية من تلك المخططات".
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