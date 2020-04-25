محمد صلاح وابنته يتصدران النجوم في إعلان رمضاني بصوت شيرين عبد الوهاب!

واللافت في الإعلان أن صلاح حرص على ظهور ابنته مكة، معه في الإعلان، حيث شاركها اللعب وجاء ظهورهما لافتًا وطريفًا، كما استغل النجم المصري ابنته لممارسة الرياضة بشكل طريف.

وحمل الإعلان اسم "عزوتنا ملايين"، حيث اعتمدت الفكرة على التباعد الاجتماعي، وكيف يتم التغلب عليه من خلال محادثات الفيديو والحرص على الحديث مع الأصدقاء حتى في الظروف الصعبة مثلما نمر به حاليًا، بفيروس كورونا المستجد.



ومن بين النجوم المشاركين في الإعلان، الفنانة المصرية منى زكي، التي جاء ظهورها مشابهًا لمحمد صلاح، حيث شاركت مع أبنائها أيضًا.

واختارت شركة الاتصالات، الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لأداء أغنية الإعلان، في الوقت الذي غنى الفنانون كلمات الأغنية نفسها، من خلال تحريك شفاههم فقط.

وظهر في الإعلان الرمضاني أيضًا، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وحفيده، والثلاثي هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي.



كما شاركت أيضًا الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، والكوميديان محمد هنيدي، والفنانة المصرية الشابة أمينة خليل، والمطرب الشاب أمير عيد وبهاء أحمد.

ونال الإعلان إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تم تداوله بكثافة، مع العديد من التعليقات الإيجابية التي أشادت بالفكرة، خاصة أنها تشجع على التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي.