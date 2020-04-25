وزير الشباب: نجحنا بوضع خارطة طريق للرياضة العراقية

رياضة 2020-04-25 | 23:22 2 مشاهدة أكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، أن الوزارة نجحت في وضع القوانين واللوائح التي ستكون بمثابة قاعدة ثابتة تستند عليها الرياضة العراقية في قادم السنوات تأخذ على عاتقها تنظيم واقع الرياضة العراقية ومراقبة وتوزيع المال المخصص لها وفق مبدأ العدالة، وهذه ستكون بمثابة خارطة طريق للرياضة ولن تتأثر بتغيير الوزراء في الحكومات المتعاقبة.



وأضاف أن "من أولويات عملنا أيضاً إيلاء قطاع الشباب الأهمية التي يستحقها كون الوزارة راعية للشباب فكان توجهنا كبيرا نحو الشباب من خلال البرامج والأنشطة في مختلف الاختصاصات التي اهتمت بتطوير مهاراتهم وقابلياتهم، الا انها لم تبرز إعلاميا بالشكل المطلوب كون اغلب الاعلام المحلي موجه صوب الرياضة فقط دون إعطاء البرامج الشبابية الأهمية التي تستحقها، مبينا تقديمه لمقترح من المؤمل التصويت عليه بمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل يتضمن انشاء مراكز تخصصية تعنى بالشباب على خليفة المراكز التخصصية الرياضية التي تبنتها الوزارة في السابق، سيكون هدفها تعزيز قدرات وقابليات الشباب بجميع القطاعات المختلفة".



كما تطرق السيد الوزير إلى الخروقات الإدارية والمالية التي كانت مستشرية في الوزارة خلال الدورات السابقة والروتين الصعب المتبع في المعاملات المالية والإدارية، وجهوده في إنهاء هذه الخروقات من خلال النظر بالملفات المتلكئة ومحاسبة المقصرين وإجراء التغييرات في المواقع الوظيفية، مشيرا إلى أن الوزارة وحتى وقت قريب لم تكن تمتلك أرشيف أو قاعدة بيانات لإدخال وإخراج المواد الخاصة بها. وقال رياض في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة، إن "باكورة العمل في الوزارة كان وضع قانون اللجنة الأولمبية، والان العمل متسارع بوضع قانون الأندية والاتحادات إلى جانب إجراء تعديلات على قانون الرواد وبالتالي في حالة إجراء تغييرات وزارية نرجو أن يُكمل الوزير المقبل ما بدأناه من اجل توحيد القوانين الرياضية في قانون خاص بالرياضة واخر خاص بالشباب، إلى جانب جهودنا في إكمال المشاريع الرياضية والشبابية المتوقفة والمتلكئة في جميع المحافظات".وأضاف أن "من أولويات عملنا أيضاً إيلاء قطاع الشباب الأهمية التي يستحقها كون الوزارة راعية للشباب فكان توجهنا كبيرا نحو الشباب من خلال البرامج والأنشطة في مختلف الاختصاصات التي اهتمت بتطوير مهاراتهم وقابلياتهم، الا انها لم تبرز إعلاميا بالشكل المطلوب كون اغلب الاعلام المحلي موجه صوب الرياضة فقط دون إعطاء البرامج الشبابية الأهمية التي تستحقها، مبينا تقديمه لمقترح من المؤمل التصويت عليه بمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل يتضمن انشاء مراكز تخصصية تعنى بالشباب على خليفة المراكز التخصصية الرياضية التي تبنتها الوزارة في السابق، سيكون هدفها تعزيز قدرات وقابليات الشباب بجميع القطاعات المختلفة".كما تطرق السيد الوزير إلى الخروقات الإدارية والمالية التي كانت مستشرية في الوزارة خلال الدورات السابقة والروتين الصعب المتبع في المعاملات المالية والإدارية، وجهوده في إنهاء هذه الخروقات من خلال النظر بالملفات المتلكئة ومحاسبة المقصرين وإجراء التغييرات في المواقع الوظيفية، مشيرا إلى أن الوزارة وحتى وقت قريب لم تكن تمتلك أرشيف أو قاعدة بيانات لإدخال وإخراج المواد الخاصة بها. وعن التوقف في مشروع ملعب الناصرية الأولمبي، أشار وزير الشباب الى "وجود مشاكل إدارية وتلكؤ من قبل الشركة المنفذة وبالتالي حسم الموضوع من خلال اللقاء مع مدير الشركة وتم الاتفاق على وضع خارطة عمل بالاتفاق مع وزارة التخطيط إذ سيتم توقيع العقد خلال اليومين المقبلين ليتم استئناف العمل بأقرب وقت وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة".



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.