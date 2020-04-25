فوربس: زوج كيم كارداشيان ينضم إلى نادي أثرياء العالم.. ونجم الراب غاضب!

وبحسب ما نشرته صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، فإن كاني ويست حصل على لقب ملياردير على غرار كايلي جينير شقيقة زوجته كيم كارداشيان نجمة برنامج تليفزيون الواقع KUWTK والتي منحتها مجلة فوربس لقب أصغر مليارديرة عصامية في العالم للسنة الثانية على التوالي حيث يبلغ عمرها 22 عامًا فقط وتمتلك ثروة تتجاوز قيمتها المليار دولار.وفي قت سابق من هذا الشهر أعلن ويست عن صدمته لاستبعاده من القائمة من قبل، وقال إنه قام بإرسال رسالة نصية لأحد الصحفيين العاملين بمجلة فوربس ليخبره أن ثروته تبلغ 3.3 مليار دولار.

وبعدها قامت المجلة بنشر مقال توضيحي لوثائق أرسلها لهم ويست ليثبت لهم بالارقام حجم ثروته الكبيرة التي تجعله يستحق الحصول على لقب ملياردير ولكن على الرغم من حصوله على اللقب ما زال ويست غير سعيد بسبب التقدير الإجمالي بقيمة ثروته حيث يؤكد أنه أعلى بكثير من القيمة التي ذكرتها المجلة.



ووفقًا للمقال المنشور عن ثروة مغني الراب الشهير فإنه يمتلك 17 مليون دولار كاموال نقدية و35 مليون دولار في هيئة أسهم في الشركات و81 مليون دولار رؤوس أموال في مجال المباني والإنشاءات بالإضافة لامتلاكه أراضي بقيمة 21 مليون دولار.

ولدى ويست أيضًا تعاون مع العلامة التجارية الألمانية للملابس Adidas Yeezy والتي تدِر عليه أرباحًا طائلة تصل قيمتها لـ1.3 مليار دولار.

ووفقًا للمقال فإن نسبة كبيرة من المباني والأراضي هي عبارة عن المنازل التي يتشارك فيها ويست مع زوجته كيم كارادشيان وأطفاله الأربعه نورث 6 سنوات، بسالم 4 سنوات، سينت عامان ووشيكاغو 11 شهرًا.

والجدير بذكره ان ويست خلال حضوره أحد المهرجانات في عام 2019 كان حريصًا على ذكر أنه ملياردير وقال خلال المهرجان أنه عرض على فوربس إيصالًا قيمته 890 مليون دولار ليثبت وضعه المالي وحتى يحصل على لقب ملياردير.