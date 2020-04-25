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بالصور.. ما سببه حريق بغداد الجديدة

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ادى الحريق الكبير الذي اندلع في عمارة تجارية وسوق بمنطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة الى الحاق اضرار كبيرة.
وبحسب مصدر امني لـ الخليج 365، ان "الحريق ادى الى مصرع شخصين".

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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