الشابندر يدعو العبادي لنفي ترشيحه فلاح الزيدان وزيراً في كابينة الكاظمي

وقال الشابندر في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليه الخليج 365، :" أرجو من العبادي نفي ترشيحه فلاح حسن زيدان وزيراً في الكابينة الوزارية الجديدة للكاظمي".

وأضاف أن "عدم الجواب هو جواب بحد ذاته".

