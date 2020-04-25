الشابندر يدعو العبادي لنفي ترشيحه فلاح الزيدان وزيراً في كابينة الكاظمي

دعا السياسي العراقي عزت الشابندر، الأحد، رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي بنفي ترشيحه فلاح زيدان وزيراً في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال الشابندر في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليه الخليج 365، :" أرجو من العبادي نفي ترشيحه فلاح حسن زيدان وزيراً في الكابينة الوزارية الجديدة للكاظمي".
وأضاف أن "عدم الجواب هو جواب بحد ذاته".
وأضاف أن "عدم الجواب هو جواب بحد ذاته".
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