احصائية بعدد المخالفين لقرار حظر التجوال منذ 17 اذار ولغاية اليوم في بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن احصائية بعدد المخالفين لقرار حظر التجوال منذ 17 اذار ولغاية اليوم في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، القت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٥ نيسان القبض على ٣٠٩١٨ مخالفاً، فيما حجزت ١٦٤٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٧١٩٢٩ غرامة، كما سهلت دخول ٤٧٨٠٣ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

واضافت انه "في الوقت الذي تدعو فيه قيادة عمليات بغداد الى الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال، فانها تؤكد ان تشكيلاتها لن تتهاون مع المخالفين"، مشيرة الى انها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم".