اندلاع نزاع عشائري عنيف في ميسان

افاد مصدر امني، السبت، باندلاع نزاع عشائري عنيف في محافظة ميسان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع في منطقة القادسية بمركز محافظة "، مبينا ان "النزاع استمر لمدة نصف ساعة".
واضاف ان "النزاع استخدم فيه سلاح متوسط"، مشيرا الى ان "القوات الامنية فرضت طوقا امنيا ومازلت تبحث عن المتسببين".
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