خلية الازمة في بابل تصدر 14 قرارا مهما

اصدرت خلية الازمة في محافظة بابل، السبت، 14 قرارا مهما.
وادناه قرارات خلية الازمة المركزية في بابل:
1- يكون حظر التجوال من الساعه 6 مساء لغاية 7 صباحا اعتبارا من يوم الاحد 26/4 مع شمول يومي الجمعه والسبت من كل اسبوع بالحظر الشامل التام وبالاستثنأت والإجراءات المعمول بها سابقا وسيتم تقييم الوضع يوميا.
2- الاستمرار بمنع التجمعات بالأماكن المزدحمه والاسواق الشعبية والمولات الكبيره في المحافظة مع ابقاء العيادات الطبية في عموم المحافظة مغلقة.
3- السماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل حصرا ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها.
4- السماح بمزاولة الاعمال وفتح المحال التجاريه والمصانع والمعامل في ساعات رفع حظر التجوال مع مراعاة وجود الحد الادنى من العاملين مع التعهد بتطبيق إجراءات الوقايه الصحية.
5- الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية ومراكز التسوق (المول) وقاعات الأفراح ومنع إقامة مجالس العزاء وكافة التجمعات.
6- السماح بعودة الدوام في المؤسسات الحكومية كافة بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة حصرًا على ان لا يتجاوز ذلك نسبة 25/100 ويترك للمحافظ صلاحية تقدير مقدار الحاجة الفعلية ويتم التنسيق مع خلية الازمة بشأن التسهيلات اللازمة لعمل المؤسسات الحكومية.
7- منع عمل وسائل النقل الكبيره التي يزيد عدد ركابها عن أربعة أشخاص والسماح لعجلات الأجرة الصالون بالعمل خلال فترة فتح حظر التجوال.
8- تكون حركة الشاحنات الكبيرة حمولة 3 طن فاكثر من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا.
9- على جميع المواطنين ارتداء الكمامات والكفوف الطبية في حالة الخروج خارج المنزل بدون استثناء وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
10- قيام الفرق الصحية والتفتيشية والأمنية والرقابية بحسب التخصص بمتابعة التعليمات آنفًا واتخاذ الإجراءات اللازمة للمخالفين.
11- للمحافظ رئيس خلية الازمة فرض شروط او قيود إضافية او الاستمرار بحظر التجوال الشامل في عموم المحافظة او مناطق محدده بحسب التطور الوبائي.
12- الاستمرار بغلق العيادة الطيبة الخاصة والمزارات والمراقد الشيعية في عموم المحافظة.
13- يعاد تقويم الموقف من قبل خلية الازمة في بابل دوريا بناء على تطورات الموقف الوبائي.
14- يفرض حظر تام في مناطق الإصابة وهي كل من منطقة حي الزراعة في ابي غرق ومنطقة الشجيرية في القرية العصرية.
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