الموقف الوبائي في واسط وخلية الازمة تصدر عددا من القرارات

اعلنت خلية الازمة في واسط، السبت، عن الموقف الوبائي في المحافظة لليوم، فيما اصدرت عددا من القرارات.

وقال رئيس الخلية سعدون الامير في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الموقف الوبائي في محافظة واسط لليوم السبت هو

حاله شفاء جديدة واحدة

الحالات الموجبة قيد العلاج وعددها خمسة

لا توجد اصابات جديدة

العينات المرسلة جميعها سالبة

الحالات المشتبه بها داخل المستشفى بشكل عام اقل من السابق

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وتابع "استمرارا للقرارات السابقة والتي تمت وبالتنسيق مع قرارات اللجنه العليا للصحة والسلامة الوطنية:



١- يكون الحظر ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع تام وشامل ومن ضمنها العيادات الخاصه والمجمعات الطبيه



٢- استمرار استثناء الملاكات الصحيه والقوات الامنيه وخفراء الدوائر الخدمية والصيدليات والمخابز والأفران وحركه المواد الغذائيه والخضار



٣- الثلاثاء القادم 28/ نيسان الحالي تكون حركه عجلات الصالون الخاصه بنظام الزوجي والفردي ومع استمرار الاستثناءات السابقه وتكون الحركه للعجلات ذات الأرقام الفرديه بدأً من يوم الثلاثاء.

٤- متابعه الوافدين من الخارج وبشكل دقيق وبالتنسيق بين دائره الصحه والجهات الامنيه وكذلك التنسيق بين المحافظه وسلطه الطيران المدني وتزويدنا بالاسماء والعناوين واسم الدوله والمنطقة التي قدموا منها وإجراء الفحوصات وأخذ العينات منهم ويكون الحجر الصحي أما مركزي داخل بغداد او حجر منزلي مشدد في محافظاتهم

٥ - استمرار عمليه التعقيم والتعفير في مناطق عده في المحافظه من قبل ابطال الصحه ورجال الدفاع المدني

٦ - عدم وجود اصابات جديده يعني اننا نسير في الطريق الصحيح ولا يعني انتهاء المرض والوباء وخصوصا بعد ظهور اصابات كثيرة في المحافظات الأخرى، لذلك يجب علينا ان نستمر ونتعاون ونصبر وخصوصاً في شهر رمضان المبارك شهر الرحمه والطاعه والمغفرة.



٧- اهلنا الكرام في واسط الحبيبة ندعوكم الى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الوقائية وعدم الخروج من البيت الا للضرورة، ابتعد وامنع التجمعات البشرية.