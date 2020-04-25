لوك صادم لـ كايلي جينر بدون مكياج.. صور

ولكن اتضح أن الحياة الحقيقية تختلف عما هو في الصور في وسائل التواصل الاجتماعية، حيث تم تصويرها في الشارع من قبل بعض النشطاء، وتمكنوا بصعوبة بالغة من التعرف عليها.ويبدو أن الحجر الصحي أثر بشكل كبير على الشابة، حيث خرجت إلى الشارع دون مكياج وارتدت بدلة رياضية كما أنها كانت حافية القدمين، وفق صحيفة "ديلي ميل".

لم يتعرف المستخدمون، في البداية، على الفتاة فاحشة الثراء، ومن ثم لم يفهموا كيف يمكن لها أن تتغير إلى هذا الحد. وخلصوا إلى أن برامج تحرير الصور يمكن أن تفعل العجائب، ولكنه لاحظوا ابتسامة الشابة التي بدت سعيدة جدا في الصور الملتقطة لها.

وقال أحد المستخدمين معلقا على الصور " تبدو وكأنها شخص مختلف تمامًا"، وأضاف آخر " أين كايلي؟ هل تختبأ وراء هذه الفتاة الغريبة في بدلة رياضية؟".

ويشار إلى أن كايلي جينر هي فتاة أمريكية وعرضة أزياء وسيدة أعمال ونجمة برنامج "عائلة كارداشيان"، وتمتلك خط انتاج مستحضرات تجميل خاصة بها، والتي تجلب لها دخلا هائلا ، وأطلق عليها في عام 2019 لقب "أصغر مليارديرة في العالم".