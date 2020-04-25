لوك صادم لـ كايلي جينر بدون مكياج.. صور

تطل عارضة الأزياء، كايلي جينر، البالغة من العمر 22 عامًا وسيدة الأعمال عبر صفحتها على "الانستغرام"، حيث تشير الصور إلى امتلاكها بشرة مثالية ومظهر أنيق وجمال لا تشوبه شائبة.
ويبدو أن الحجر الصحي أثر بشكل كبير على الشابة، حيث خرجت إلى الشارع دون مكياج وارتدت بدلة رياضية كما أنها كانت حافية القدمين، وفق صحيفة "ديلي ميل".
لم يتعرف المستخدمون، في البداية، على الفتاة فاحشة الثراء، ومن ثم لم يفهموا كيف يمكن لها أن تتغير إلى هذا الحد. وخلصوا إلى أن برامج تحرير الصور يمكن أن تفعل العجائب، ولكنه لاحظوا ابتسامة الشابة التي بدت سعيدة جدا في الصور الملتقطة لها.
وقال أحد المستخدمين معلقا على الصور " تبدو وكأنها شخص مختلف تمامًا"، وأضاف آخر " أين كايلي؟ هل تختبأ وراء هذه الفتاة الغريبة في بدلة رياضية؟".
ويشار إلى أن كايلي جينر هي فتاة أمريكية وعرضة أزياء وسيدة أعمال ونجمة برنامج "عائلة كارداشيان"، وتمتلك خط انتاج مستحضرات تجميل خاصة بها، والتي تجلب لها دخلا هائلا ، وأطلق عليها في عام 2019 لقب "أصغر مليارديرة في العالم".
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