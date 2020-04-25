ترامب: اجتزنا 5 ملايين اختبار بخصوص فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 5 مليون اختبار بخصوص فيروس كورونا المستجد. وأضاف ترامب "ذلك أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، في الواقع ، أكثر من جميع الدول الكبرى مجتمعة!". وتابع قائلا "لا تصدقوا الأخبار المزيفة!".

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