قررت قيادة شرطة البصرة، السبت، غلق مركز المحافظة وقطعه عن الاقضية والنواحي.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بحسب توجيهات خلية الازمة في محافظة البصرة غلق مركز المحافظة وقطعة تماماً عن جميع الاقضية والنواحي".
وأضاف البيان أنه "تم منع تجوال العجلات والاشخاص ومحاسبة المخالفين باستثناء الشرائح التي تم استثناءها مسبقاً والتي شملت القوات الامنية والكوادر الطبية والاعلاميين".
كانت هذه تفاصيل خبر غلق مركز محافظة البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.