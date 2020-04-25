غلق مركز محافظة البصرة

قررت قيادة شرطة البصرة، السبت، غلق مركز المحافظة وقطعه عن الاقضية والنواحي.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بحسب توجيهات خلية الازمة في محافظة البصرة غلق مركز المحافظة وقطعة تماماً عن جميع الاقضية والنواحي".

وأضاف البيان أنه "تم منع تجوال العجلات والاشخاص ومحاسبة المخالفين باستثناء الشرائح التي تم استثناءها مسبقاً والتي شملت القوات الامنية والكوادر الطبية والاعلاميين".