القبض على متهم سرق عشرة آلاف دولار من داخل منزل شرقي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، السبت، عن إلقاء القبض على متهم سرق عشرة آلاف دولار من داخل منزل شرقي العاصمة. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "ضمن متابعة مفارز مكافحة اجرام بغداد للسراق والمشبوهين وحسب توجيه اللواء الحقوقي مدير مكافحة اجرام بغداد ، فقد تمكنت مفارز مكتب (الشعب) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية من متابعة احد المتهمين المطلوبين ورصد تحركاته ومن ثم القبض عليه لقيامه بسرقة منزل شرق العاصمة بغداد مبلغ قدره (عشرة الآف دولار امريكي ومليون وخمسمائة الف دينار عراقي)"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق احكام المادة (٤٤٦) ق.ع ".



وأضافت أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام (البياع) تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين لقيامه بتزوير صك بمبلغ (سبعة عشر مليون دينار عراقي)، حيث تم توقيفه وفق المادة (٢٩٥/٢٩٨) ق.ع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه".

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