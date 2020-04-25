أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، السبت، عن مغادرة البعثة الطبية التابعة للصليب الأحمر الصيني المتواجدة في العراق منذ بداية تسجيل إصابات بفايروس كورونا فيه.
وأشار البيان، إلى أن "البعثة الطبية الصينية أجرت عدداً من الورش والندوات التدريبية للعاملين في المستشفيات وفرق التوعية الميدانية للهلال الأحمر ووزارة الصحة".
وتابع، أن "أكثر من ألف من العاملين في المجال الصحي تلقوا تدريبات ومعلومات خاصة بطبيعة الفايروس وطرق معالجته والوقاية منه على يد فريق الصليب الأحمر الصيني الذي عمل في العراق لأكثر من شهر، وقد رافقت بعثة طبية من الصليب الأحمر الصيني شحنات المساعدات الطبية التي وصلت العراق لمواجهة فايروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدريب ألف موظف بالقطاع الصحي.. البعثة الطبية الصينية تغادر العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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