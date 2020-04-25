بعد تدريب ألف موظف بالقطاع الصحي.. البعثة الطبية الصينية تغادر العراق

وقالت الجمعية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "البعثة الطبية الصينية ستغادر العراق يوم غد بعد أن ساعدت العاملين في الخدمات الصحية في زيادة قدراتهم على مواجهة فايروس كورونا والوقاية منه وكيفية التعامل مع المصابين".وأشار البيان، إلى أن "البعثة الطبية الصينية أجرت عدداً من الورش والندوات التدريبية للعاملين في المستشفيات وفرق التوعية الميدانية للهلال الأحمر ووزارة الصحة".

وتابع، أن "أكثر من ألف من العاملين في المجال الصحي تلقوا تدريبات ومعلومات خاصة بطبيعة الفايروس وطرق معالجته والوقاية منه على يد فريق الصليب الأحمر الصيني الذي عمل في العراق لأكثر من شهر، وقد رافقت بعثة طبية من الصليب الأحمر الصيني شحنات المساعدات الطبية التي وصلت العراق لمواجهة فايروس كورونا".