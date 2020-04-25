هل يبطل اختبار الإصابة بفيروس كورونا صيام رمضان

ووسط تلك الإجراءات توسيع السلطات الصحية لكل دولة من اختبارات فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعمل تلك الاختبارات عن طريق الحصول على عينة "مسحة" من الأنف، وهو ما جعل البعض يطرح تساؤل، "هل يمكن لاختبار فحص فيروس كورونا أن يبطل صيام رمضان؟".

وأجابت بالفعل دار الإفتاء الأردنية على ذلك التساؤل عبر صحفتها على موقع فيسبوك "بالبحث والنظر في كافة الإجراءات والتفاصيل العلمية، تبين أن فحص كورونا لا يفطر الصائم".

وتابعت دائرة الإفتاء الأردنية "أداة الفحص تكون جافة، وتدخل إلى الأنف ولا تصل إلى الحلق، لذلك فهي لا تعتبر من المفطرات للصيام في رمضان".

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واستمرت بقولها "اشترط المذهب المالكي في المفطر أن يصل إلى الجوف، واشترط المذهب الحنفي استقرار الدخول في الجوف وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوفران في عملية الفحص، لأن الصيام لا يبطل بالشك".

وأتمت دار الإفتاء الأردنية قائلة "من قام بفحص كورونا عليه أن يُتمّ صومه، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم".

وتبذل عدد كبير من دول العالم الإسلامية، جهودا كبيرا في السيطرة على تفشي فيروس كورونا، وهو ما أثر بصورة كبيرة على ممارسة العبادات في معظم دول العالم، وإغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة، ومنع صلاة الجماعة والجمعة والتراويح، وتطبيق قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.