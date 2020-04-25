تطبيعية اتحاد الكرة تتلقى دعماً مادياً من 'فيفا' لمواجهة جائحة كورونا

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، دفع مساعدات تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار أمريكي إلى الاتحادات الوطنية، تتمثل في دفعات مستحقة سيتم تسديدها بشكل مبكر، لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.وكان رئيس الاتحاد السويسري جياني إنفانتينو، قد أكد مطلع نيسان الحالي في رسالة إلى الاتحادات الـ 211 الأعضاء في "فيفا"، أن الأخير سيدفع بشكل مبكر هذا العام مستحقات عائدة لها ضمن برنامج "فوروارد".

وأوضح الاتحاد الدولي الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقرا له، في بيان انه "سيفرج عن كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء عن العامين 2019 و2020 في الأيام المقبلة، كخطوة أولى من أجل مساعدة مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا".



وأشار إلى ان "هذا الإجراء يعني، أن مبلغا إجماليا يناهز 150 مليون دولار سيوزع على الاتحادات الوطنية الـ 211".

ونقل بيان فيفا عن انفانتينو قوله "تسببت الجائحة بتحديات غير مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم، وكالهيئة العالمية المنظمة للعبة، من واجب الفيفا أن يكون حاضرا لمساعدة من لديهم حاجات ضرورية".

وأشار إلى أن "هذه المساعدة «تبدأ بتوفير مساعدة مالية فورية لاتحاداتنا الأعضاء"، موضحا أن ذلك "هو خطوة أولى من خطة مساعدة مالية بعيدة المدى نعمل على إعدادها للتعامل مع حال الطوارئ في كل مجتمع كرة القدم".

وشدد انفانتينو على أن "فيفا وشركاءه يقومون «بتقييم الخسائر وإعداد الوسائل المناسبة والفاعلة لتطبيق المراحل الأخرى من هذه الخطة".

وكان فيفا قد أعلن في وقت سابق انه وفي إطار برنامج «فوروارد» سيتم تسديد الدفعة الثانية المستحقة من التكاليف التشغيلية للاتحادات الوطنية، والمقررة في وقت لاحق هذا العام، بشكل مسبق.

