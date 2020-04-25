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اعتقال 94 شخصا في بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية

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اعلنت مديرية نجدة بغداد، السبت، عن اعتقال 94 شخصا في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية خالفوا حظر التجوال.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "القاء القبض على ٩٤ شخصا مخالفا لحظر التجوال خلال ال٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة".

وتعلن القوات الامنية بين الحين والاخر عن اعتقال اشخاص خالفوا حظر التجوال المفروض من اجل مواجهة وباء فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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