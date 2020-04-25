اعتقال 94 شخصا في بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية

اعلنت مديرية نجدة بغداد، السبت، عن اعتقال 94 شخصا في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية خالفوا حظر التجوال.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "القاء القبض على ٩٤ شخصا مخالفا لحظر التجوال خلال ال٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة".
وتعلن القوات الامنية بين الحين والاخر عن اعتقال اشخاص خالفوا حظر التجوال المفروض من اجل مواجهة وباء فيروس كورونا.
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