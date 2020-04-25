أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن تحييد 20 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا) المحظور في تركيا، حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" في شمال سوريا.
كما أعلن الجيش التركي أيضا تحييد 12 إرهابيا من "بي كا كا" في عملية تركية شمالي العراق.وبحسب "الأناضول"، قالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن "قوات المهام الخاصة التركية أحبطت محاولة تسلل لإرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك"، كانت تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة عملية نبع السلام".
وأضافت "تم تحييد 20 عنصرا من المنظمة الإرهابية إثر عملية ناجحة، دون السماح لهم بتحقيق أهدافهم".
وتوقفت عملية "نبع السلام" التركية، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية داخل الأراضي السورية، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي يعلن تحييد 32 'إرهابيا' في سوريا والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.