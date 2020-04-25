الجيش التركي يعلن تحييد 32 'إرهابيا' في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن تحييد 20 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا) المحظور في تركيا، حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" في شمال سوريا.

كما أعلن الجيش التركي أيضا تحييد 12 إرهابيا من "بي كا كا" في عملية تركية شمالي العراق.وبحسب "الأناضول"، قالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن "قوات المهام الخاصة التركية أحبطت محاولة تسلل لإرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك"، كانت تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة عملية نبع السلام".

Advertisements

وأضافت "تم تحييد 20 عنصرا من المنظمة الإرهابية إثر عملية ناجحة، دون السماح لهم بتحقيق أهدافهم".