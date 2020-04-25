لونها سحري.. اكتشاف نوع جديد من الأفاعي 'صور'

اكتشف العلماء فصيلا جديدا نادرا من الأفاعي في الهند وأطلقوا عليه اسم استوحي من سلسة روايات وأفلام "هاري بوتر" نظرا للونها السحري المميز. وأطلق العلماء اسم شخصية "سالازار سليذرين" على أفعى مكتشفة حديثا في أدغال الهند تتمتع بألوان غريبة وساحرة. Advertisements وبحسب موقع "indianexpress" أطلق هذا الاسم على فصيل جديد مكتشف من الأفاعي الخضراء السامة، نظرا للونها الغريب ولحث الناس والناشطين على الاهتمام بهذه الأنواع النادرة والمعرضة للانقراض بسبب التلوث البيئي وانحسار مساحات الغابات. ويقدر عدد أنواع هذا الفصيل من الأفاعي بحوالي 50 فصيلا مختلفا، وبحسب الخبراء تنتمي الأفعى الجديدة المكتشفة إلى فصيلة "سالازار"، والتي تمتاز بشريط برتقالي مائل إلى الحمرة يمتد على طول رؤوسها، وعدد أسنان أكثر من قريناتها.

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